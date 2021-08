Seis moradores de Tenente Portela ocupam leitos no HSA em virtude da Covid-19

No Hospital Santo Antônio, são cinco pacientes com suspeita de contaminação e um infectado (Foto: Jalmo Fornari)

Tenente Portela começa a semana com seis moradores internados no Hospital Santo Antônio (HSA) em razão do novo coronavírus. São cinco pacientes com suspeita de contaminação e um infectado – que ocupa leito na Unidade de Tratamento Intensivo (UTI).

Nesta segunda-feira (16/8), são quatro casos ativos da doença e 13 pessoas esperando o resultado dos exames laboratoriais.

Desde o início da pandemia, 1.740 residentes no município contraíram o vírus, dos quais, 1.702 já se recuperaram. Também são contabilizadas 34 mortes atribuídas à Covid-19.

