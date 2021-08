PP solicita alteração na data-base para aumento nos vencimentos dos servidores de Coronel Bicaco

Proposição apresentada pela bancada do PP foi aprovada na sessão ordinária do dia 9 de agosto (Foto: Diones Roberto Becker)

Através de proposição, a bancada do PP, no Poder Legislativo de Coronel Bicaco, reivindicou alteração na data-base para aumento ou reposição dos vencimentos e salários dos servidores municipais para o mês de janeiro, a partir do próximo ano.

O vereador Itamar Sartori, que preside a Casa em 2021, disse que o pedido vem de encontro ao anseio dos funcionários públicos. Ele lembrou que em 2016 ao assumir a chefia do Poder Executivo, o atual prefeito solicitou ao Legislativo Municipal que a data-base para aumento ou reposição dos vencimentos fosse colocada em maio de cada ano, pois não conhecia a realidade das finanças de Coronel Bicaco.

— Sensibilizado com a situação, o Legislativo votou favorável a alteração da data-base — enfatizou Itamar Sartori. Porém, ele recordou que o prefeito havia dito que traria a data-base novamente para o mês de janeiro. — Isso não aconteceu até agora — completou o progressista.

— Praticamente não houve aumento real para os servidores públicos nos últimos dois anos, somente reposição. E em 2021 é zero de aumento — lamentou o edil. Ele disse esperar que a Administração Municipal conceda o maior aumento ou reposição salarial possível no próximo ano.

— O trabalhador já vem calejado e não pode aguardar até o mês de maio para saber se terá aumento ou apenas a reposição salarial — concluiu Itamar Sartori.

Posta à apreciação do plenário na sessão ordinária do dia 9 de agosto, a proposição nº 071/2021 foi aprovada sem votos contrários.

