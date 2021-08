Confirmado a 36ª morte pelo novo coronavírus em Coronel Bicaco

Uma mulher de 30 anos de idade é a 36ª vítima da Covid-19 em Coronel Bicaco. O óbito foi confirmado na manhã da segunda-feira (16/8) por meio de nota oficial divulgada pelo Comitê de Atenção ao Coronavírus e Secretaria Municipal da Saúde (SMS).

De acordo com a publicação, a moradora teve a doença diagnosticada em 30 de julho, sendo internada no Hospital Santo Antônio de Pádua de Coronel Bicaco. Em virtude da necessidade de leito em Unidade de Tratamento Intensivo (UTI), ela foi removida para um hospital em Santiago.

O boletim epidemiológico da sexta-feira (13/8) mostrava que Coronel Bicaco tinha dois casos ativos e três moradores hospitalizados em função do novo coronavírus. Outras cinco pessoas esperavam o resultado dos exames laboratoriais.

Desde o começo da pandemia, são 850 contaminações comprovadas no município.

