Edil pede o fechamento do pátio de escola no interior de Coronel Bicaco

Fechamento do pátio da escola municipal João Rodrigues de Almeida, em Esquina Evangélica. Esse pedido foi apresentado pelo vereador Leandro Briato (PP) na sessão ordinária do Poder Legislativo de Coronel Bicaco, no dia 9 de agosto.

O proponente disse que parte da cerca no entorno do educandário está danificada. — Professores e pais estão preocupados porque tem a rodovia estadual que passa em frente à escola — salientou o progressista. — Às vezes, as crianças estão brincando ou vão correr atrás da bola e não olham para o lado para ver se vem veículos. Então, antes que aconteça alguma coisa, peço que o Executivo Municipal tome providências — completou o edil.

Ao justificar em plenário a sua solicitação, Leandro Briato afirmou, ainda, que a obra irá trazer mais segurança para os alunos que frequentam a escola João Rodrigues de Almeida.

Colocada em votação, a proposição nº 070/2021 foi aprovada por unanimidade.

Notícias no WhatsApp:

Receba as notícias do Site Clic Portela no seu telefone celular? Clique aqui e faça parte do nosso grupo de WhatsApp.