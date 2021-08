Fiscais encerram festa com 2 mil pessoas na zona sul do Rio

Agentes da Secretaria de Ordem Pública (Seop) do município do Rio de Janeiro encerraram uma festa com 2 mil pessoas no início da madrugada deste sábado (15), no bairro do Cosme Velho, na zona sul da capital.

A festa clandestina era realizada no Espaço Corcovado e foi descoberta pelo setor de inteligência da secretaria.

Ao chegarem ao local, os fiscais interditaram o estabelecimento, que foi autuado por falta de licenciamento sanitário, atividade de boate, aglomeração e pessoas consumindo bebidas em pé.

Segunda interdição

Outra ação de fiscalização fechou uma festa no espaço Exc.Rio, no Jockey Club Brasileiro, no bairro do Jardim Botânico. Após denúncia recebida pelo canal 1746, os fiscais constataram que o evento reunia cerca de 600 pessoas.

O local também foi interditado e os responsáveis foram multados por falta de licenciamento sanitário, aglomeração e pessoas consumindo bebidas em pé.

Com essas duas interdições, chegou a 157 o número de festas e eventos clandestinos que a Seop encerrou desde o início de 2021.