Programa estimula liderança feminina na inovação cientifica

A terceira edição do programa Mulheres na Ciência e Inovação, voltado para pesquisadoras do Brasil das áreas de ciência, tecnologia, engenharias e matemática, tem inscrições abertas até o dia 22 deste mês no site do Museu do Amanhã.

Resultado de parceria entre o Museu do Amanhã e o Conselho Britânico, o programa é gratuito. O objetivo é fortalecer a liderança feminina na inovação de base científica e tecnológica. A formação consiste em sete encontros online, com foco em temas relacionados à inovação, ao empreendedorismo, gênero e à ciência.

O projeto será realizado entre os meses de setembro e outubro. Podem participar mulheres que estejam cursando pelo menos a graduação, que tenham uma proposta de produto ou ideia inovadora de base científica ou tecnológica e que desejam empreender. Será dada prioridade a inovações voltadas, em especial, para o benefício feminino.

O curso oferece 200 vagas, com reserva para pesquisadoras negras, indígenas, quilombolas e LGBTQIAP+.