Coronel Bicaco registra o 35º óbito provocado pela Covid-19

Por meio de nota oficial, o Comitê de Atenção ao Coronavírus e a Secretaria Municipal da Saúde (SMS) informaram a 35ª morte ocasionada pela Covid-19 em Coronel Bicaco.

A vítima é uma mulher de 58 anos de idade. Ela teve a doença diagnosticada no dia 1º de julho através do exame RT-PCR. Foi internada no Hospital Santo Antônio de Pádua de Coronel Bicaco e depois transferida para Santiago em decorrência da necessidade de leito em Unidade de Tratamento Intensivo (UTI). O óbito foi registrado na sexta-feira (13/8).

O boletim epidemiológico publicado mais recentemente mostra que Coronel Bicaco tem dois casos ativos e três moradores hospitalizados em função do novo coronavírus. Outras cinco pessoas esperam o resultado dos exames laboratoriais.

Desde o começo da pandemia, são 850 contaminações comprovadas no município.

