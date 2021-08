Confirmado o 34º óbito por Covid-19 em Tenente Portela

Através de uma nota de pesar, a Administração Municipal comunicou o 34º óbito provocado pelo novo coronavírus em Tenente Portela. A vítima é um homem de 78 anos de idade que possuía comorbidades.

Segundo a publicação oficial, o idoso internou no Hospital Santo Antônio (HSA) com suspeita de contaminação em 14 de julho. Recebeu alta e fixou residência em Tenente Portela, vindo de Miraguaí. No dia 4 deste mês, ele novamente foi hospitalizado. O óbito por Covid-19 foi confirmado em 5 de agosto por meio de critério clínico de imagem.

O boletim epidemiológico divulgado mais recentemente aponta que quatro portelenses são considerados casos ativos da doença. Desde o início da pandemia, são contabilizados 1.737 diagnósticos positivos e 1.699 pacientes curados.

