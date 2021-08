Vigilância estadual reforça recomendações de prevenção a novas variantes do coronavírus

A confirmação da transmissão da variante delta do coronavírus no Rio Grande do Sul fez com que o Centro Estadual de Vigilância em Saúde (Cevs), da Secretaria da Saúde, emitisse novo comunicado com orientações de reforço às medidas de prevenção. Os cuidados recomendados devem ser adotados independentemente do andamento da vacinação e são voltados para a população em geral, serviços de saúde e vigilâncias municipais.

A nota completa está divulgada emcoronavirus.rs.gov.br/profissionais-da-saude, e pode ser acessada ao final deste texto. Para a população, a orientação permanece, principalmente, no uso de máscaras, distanciamento social e a procura pela testagem ao apresentar sintomas. A diretora do Cevs, Cynthia Molina Bastos, destaca os cuidados a serem seguidos. “Não minimizar os sintomas evita com que seja necessário ter novos fechamentos e restrições”, explica.

Cynthia acrescenta ainda que as medidas independem da pessoa ser ou não vacinada. “As vacinas foram desenvolvidas para termos menos casos graves e óbitos, mas diminuir não é 100% e ainda há pessoas que, de acordo com sua condição, mesmo após a vacina, podem adoecer ou até não ter sintomas e transmitir o vírus”, completa.

Para isso, segue a recomendação que toda pessoa com sintomas gripais (pelo menos dois entre os sintomas de febre, calafrios, dor de garganta, dor de cabeça, tosse, coriza, distúrbios olfativos ou gustativos e diarreia) seja testada e isolada enquanto estiver sintomática.

Orientações aos serviços de

saúde e vigilâncias municipais

Caracterizada por ter uma maior transmissibilidade, a variante delta também requer um reforço das ações preventivas nos serviços de saúde, como a implementação de planos de contingência, observar o uso de máscaras por pacientes e visitantes, disponibilidade de equipamentos de proteção individual (EPIs) para trabalhadores e reforçar as medidas de higienização.

Aos municípios, o comunicado traz as recomendações de reforçar as ações de fiscalização dos protocolos e de identificação, monitoramento e isolamento de casos suspeitos e confirmados, assim como dos respectivos contactantes.

• Clique aqui e acesse o comunicado do Cevs sobre os cuidados com a variante delta do coronavírus.