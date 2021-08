Reunião do Cedecon RS define nova presidência e discute melhorias no atendimento ao consumidor

Na primeira reunião dos novos integrantes do Conselho Estadual de Defesa do Consumidor (Cedecon RS) foi eleita a nova presidência do órgão – responsável por fiscalizar e destinar os recursos recebidos através das multas aplicadas pelo Procon RS – e discutidas ações para melhorar o atendimento ao consumidor no Rio Grande do Sul.

Lucas Fuhr, diretor-executivo do Procon RS, foi escolhido por unanimidade pelos 18 conselheiros para presidir o Cedecon no biênio 2021/2022. Além do Procon RS, compõem o conselho representantes de diversas entidades da educação, fiscalização de órgãos públicos, entidades de classe, associações públicas e da sociedade civil.(Confira a lista no fim do texto.)

Além da definição do presidente, o Cedecon, em conjunto com o secretário de Justiça e Sistemas Penal e Socioeducativo, Mauro Hauschild, discutiu a adoção de melhorias no sistema de atendimento ao consumidor do Procon RS. Atualmente, o Procon estadual atende 410 municípios gaúchos (os que não têm Procon local). Assim, o Procon RS reforça seu compromisso com os 3,5 milhões de consumidores que dependem de seu atendimento.

Instituições integrantes do Cedecon RS:

Secretaria de Justiça e Sistemas Penal e Socioeducativo (da qual o Procon RS é afiliado);

Secretaria da Segurança Pública;

Secretaria do Meio Ambiente e Infraestrutura;

Secretaria da Fazenda;

Secretaria da Educação;

Ministério Público Estadual;

Procuradoria-Geral do Estado;

Defensoria Pública do Estado;

Associação dos Procuradores do Estado do Rio Grande do Sul (Apergs);

Associação Nacional de Defesa do Consumidor (Andicon);

Universidade Luterana do Brasil (Ulbra) - Canoas;

Universidade Federal de Pelotas (UFPel);

Federação das Associações de Municípios do Rio Grande do Sul (Famurs);

Federação de Entidades Empresariais do Rio Grande Sul (Federasul);

Federação das Indústrias do Estado (Fiergs)

Sindicato das Indústrias da Construção Civil no Estado (Sinduscon-RS)

Sindicato dos Técnicos Tributários da Receita (Afocefe)

Ordem dos Advogados do Brasil (OAB/RS).

Texto: Arthur Mezacasa / Ascom ProconRS

Edição: Secom