Governo gaúcho distribui hoje mais de 155 mil vacinas contra Covid-19

A Secretaria Estadual da Saúde irá distribuir, nesta quarta-feira, parte das vacinas contra o coronavírus recebidas do Ministério da Saúde. A remessa chegou ao Estado nessa terça-feira com 60 mil doses de Coronavac e 125.190 doses da Pfizer. Serão distribuídas às 18 coordenadorias regionais, via terrestre, todo o lote da Pfizer e 50% da remessa da Coronavac.

Os imunizantes serão entregues a partir das 10h30 na Central Estadual de Distribuição e Armazenamento de Imunobiológicos (Ceadi) para a Secretaria de Saúde de Porto Alegre e para as coordenadorias de Cachoeira do Sul, Santa Cruz do Sul, Lajeado e Osório. As vacinas das demais regionais serão levadas ao interior por veículos da Secretaria da Saúde.

O Estado já recebeu 11.140.816 vacinas do Ministério da Saúde. Até o momento, 6.618.530 gaúchos estão parcialmente imunizados, após receberem a primeira dose, enquanto 3.266.885 estão totalmente vacinados – já que tiveram acesso a duas aplicações, ou à dose única da Janssen.

