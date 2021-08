Palácio Piratini será aberto à visitação em comemoração ao Dia do Patrimônio

Rio Grande do Sul Reunião do Cedecon RS define nova presidência e discute melhorias no atendimento ao consumidor Na primeira reunião dos novos integrantes do Conselho Estadual de Defesa do Consumidor (Cedecon RS) foi eleita a nova presidência do órgão – responsável por fiscalizar e destinar os recursos recebidos através das multas aplicadas pelo Procon RS.