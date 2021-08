Polícia Civil lança programa para tirar mulheres do ciclo de violência

O novo programa de enfrentamento à violência contra a mulher, lançado pela Polícia Civil nesta terça-feira (10/8), é composto por três grandes eixos de defesa. Intitulada Polícia Civil por Elas, a iniciativa visa à prevenção de crimes contra a mulher e o empoderamento pessoal e profissional delas.

Para a chefe de Polícia, Nadine Anflor, o trabalho constante da instituição para ampliar o acolhimento às mulheres beneficia e dá força para elas. “O programa reúne toda a estrutura que a instituição já dispõe no enfrentamento à violência contra a mulher e busca parcerias na iniciativa privada para ajudar na luta contra esse tipo de crime”, explica.

Umas das iniciativas mais expressivas que integram o programa é a implantação sequencial de Salas das Margaridas, que são espaços reservados, privativos e acolhedores onde ocorrem registros de ocorrências policiais, oitivas das vítimas e solicitação de medidas protetivas de urgência, além das demais ações que fazem parte da Lei Maria da Penha. Atualmente, existem 40 dessas salas em todo o Estado, e a previsão é de inaugurar mais uma na sexta-feira (13/8), na Delegacia de Polícia de Ibirubá.

Outro eixo é a elaboração de atividades preventivas, como palestras em instituições públicas e privadas e ações de orientação à população. A iniciativa deverá incluir ações presenciais e virtuais do Programa Papo de Responsa e atividades culturais, a exemplo de exposição fotográfica e momentos musicais.

O terceiro eixo tratará do empoderamento pessoal e profissional das mulheres. Nesse sentido, uma das iniciativas parte do projeto Elas por Elas, iniciado pela Delegacia de Polícia Especializada no Atendimento à Mulher (Deam) de Novo Hamburgo. Em parceria com academias e escolas de artes marciais, mulheres vítimas de violência doméstica aprendem noções gerais sobre técnicas de defesa pessoal e encontram nas colegas de turma o apoio de pessoas que passaram o mesmo que elas.

“Queremos promover o empoderamento dessas mulheres, sua socialização e a consequente melhora da autoestima”, pontua Nadine. Nos próximos dias, o projeto será implementado nas Deams de Viamão e Bento Gonçalves. No futuro, a ideia é que todas as 23 Deams do Estado integrem a rede do Elas por Elas.

Também foi criada uma parceria com o Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (Senac) para capacitação de profissionais da área da saúde e da beleza para identificar os tipos de violência e orientar as clientes de como ter acesso aos serviços da rede de proteção à mulher.