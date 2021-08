Frio retorna com ingresso de massa de ar polar no RS nesta terça

O Rio Grande do Sul presencia o retorno do frio, a partir desta terça-feira. Uma massa de ar polar ingressa a partir da noite de hoje, trazendo nebulosidade generalizada no começo do dia.

De acordo com a MetSul Meteorologia, chove em pontos isolados mas, já no fim da terça, o tempo seca e firma na maior parte das regiões. O frio se intensifica e a sensação térmica cai.

Em Porto Alegre, o sol aparece, e pode haver chuva. A mínima prevista é de 11°C, e a máxima, de 18°C.

