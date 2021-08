SSP inicia reforma de imóvel na zona sul da capital para ser a nova sede da secretaria

A Secretaria da Segurança Pública (SSP) do Estado estará em novo endereço em breve. Começou a reforma do antigo centro de treinamento da Procergs, no bairro Tristeza, em Porto Alegre. Departamentos da pasta passarão a funcionar no local. O vice-governador e secretário da Segurança Pública, Ranolfo Vieira Júnior, visitou o imóvel na sexta-feira (6/8). No mesmo dia, antecipou a informação em mensagem interna aos servidores da SSP.

“Não tenho dúvidas de que é um espaço acolhedor, não só aos nossos servidores da Segurança Pública, mas a todas aquelas pessoas que procuram a nossa secretaria. Lamentamos muito ainda o episódio do incêndio na nossa antiga sede(ocorrido em 14/7), mas logo passaremos a funcionar aqui com todas as condições para o serviço que em nenhum momento deixamos de prestar à sociedade. Não estamos trabalhando com prazo específico para a mudança justamente porque tudo segue operando normalmente. O mais importante é que ocupemos esse novo local quando já tivermos tudo pronto em termos de segurança, operacionalização e conforto”, afirmou Ranolfo.

Às margens do Guaíba, o local foi escolhido a partir de deliberação com as direções de departamentos da pasta, após terem sido avaliados diversos imóveis do Estado disponíveis na capital, por apresentar as melhores condições de adaptação às atividades desenvolvidas pela secretaria. No momento, está em andamento a preparação das instalações, que conta com dezenas de salas amplas, pátio repleto de arborização e estacionamento para cerca de 40 veículos, o que irá comportar todos os veículos oficiais da pasta, além de um auditório com capacidade para cerca de 150 pessoas, onde deverá funcionar o Departamento de Comando e Controle Integrado (DCCI).

Vice-governador e secretário da Segurança Pública, Ranolfo Vieira Júnior visitou local e informou servidores sobre novo endereço - Foto: Rodrigo Ziebell / Ascom GVG

O primeiro passo – e mais complexo – é a adequação do sistema elétrico para comportar as necessidades de alimentação de energia ao funcionamento de todas as atividades, o que demanda a implantação de uma nova subestação para modernizar o equipamento que leva carga à área. Também já está encaminhado o processo necessário para regularização do Plano de Prevenção e Proteção Contra Incêndio (PPCI) do local. Com projeto aprovado em 19 de setembro de 2019, a edificação necessita apenas que sejam cumpridas quatro exigências – sinalização, extintores, iluminação de emergência e treinamento de pessoal – para torná-lo plenamente adequado às previsões da legislação. A mudança só irá ocorrer quanto tudo estiver regularizado.

Será feita ainda a preparação de rede lógica de informática e telefonia, climatização, pequenas reparações prediais, incorporação de mobiliário e equipamentos. O Departamento Administrativo também está produzindo um manual de orientação sobre o bairro, com indicações quanto às linhas de transporte público na região, localização de restaurantes, agências bancárias, correios e outros serviços nas proximidades, para facilitar a ambientação dos servidores.

Estacionamento para a frota de veículos e auditório com capacidade para 150 pessoas estão entre as estruturas - Foto: Rodrigo Ziebell / Ascom GVG

“Tenham certeza de que faremos todo o possível para que nossos servidores recebam nessa nova casa todo o conforto e acolhida, mais do que merecidos. E que estamos trabalhando para concretizar a mudança o mais rápido possível. Não tenho dúvida de que, com o espírito de união e resiliência destacado nas ações de todos até aqui, conseguiremos transformar esse episódio triste em um recomeço de evolução, no qual daremos início a uma nova etapa de crescimento e sairemos ainda mais fortes”, afirmou Ranolfo na mensagem aos trabalhadores da SSP.

Até a conclusão da mudança, a maior parte dos departamentos, divisões e assessorias da SSP segue instalada no 19° andar do Centro Administrativo Fernando Ferrari (Caff), no bairro Praia de Belas, na vapital. O Departamento de Inteligência da Segurança Pública está em uma sala no térreo. O DCCI está no 9° Batalhão de Polícia Militar, onde mantém de forma integral os atendimentos do 190 e o videomonitoramento, a partir de parceria com o Centro Integrado de Comando da Cidade de Porto Alegre (Ceic).