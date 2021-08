Bancada do PDT solicita que Coronel Bicaco adote o turno integral na rede de ensino

Líder da bancada do PDT no Poder Legislativo afirmou que educação é uma bandeira histórica da sigla (Foto: Diones Roberto Becker)

Na sessão ordinária de 2 de agosto, a bancada do PDT solicitou, através de proposição, que a Prefeitura de Coronel Bicaco adote o turno integral na rede municipal de ensino. A matéria foi aprovada por unanimidade.

— A educação é uma bandeira histórica do PDT — destacou o vereador Lucas Santos da Cruz, líder da bancada do partido no Poder Legislativo. — A gente sabe que precisará de adequações nas escolas, mas espero que seja feito um estudo de viabilidade para a implantação do turno integral em toda a rede municipal de ensino — frisou o edil.

O líder da bancada afirmou que educandários de outros municípios da região já possuem o turno integral. — Queremos que Coronel Bicaco também tenha o turno integral nas escolas — finalizou o pedetista.

