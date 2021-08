Pré-inscrição ao cadastramento de imprensa para a Expointer termina na quarta-feira, dia 11

A pré-inscrição para o cadastramento de imprensa à cobertura jornalística da 44ª Expointer se encerra nesta quarta-feira (11/8). O levantamento prévio é necessário diante da limitação de público no Parque de Exposições Assis Brasil, em Esteio, durante o período da feira, de 4 a 12 de setembro, atendendo aos protocolos sanitários elaborados pela Secretaria da Saúde (SES).

A quantidade de credenciais a serem concedidas a cada empresa de comunicação estará limitada a cinco para cada emissora de televisão, quatro para cada emissora de rádio e três para cada jornal e portal. As assessorias de comunicação também terão direito a três credenciais.

A Secretaria da Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural (Seapdr) reforça o pedido para que se obedeça o limite máximo de inscrições por veículo. Serão desconsiderados os pedidos que excederem os critérios já estabelecidos.

Destaca-se ainda que a pré-inscrição não garante o cadastramento dos profissionais. O levantamento será feito para que a assessoria de comunicação da secretaria tenha a dimensão da necessidade de credenciais e faça a adaptação da demanda, diante das restrições impostas pela pandemia.

Pré-inscrição

A pré-inscrição deve ser feita pelo e-mail [email protected] Os veículos de comunicação devem informar: nome da empresa, CNPJ, telefone e datas que pretendem fazer cobertura presencial.

Além disso, comunicar o nome e o documento (CPF) do responsável pela retirada das credenciais. Deverá informar, ainda, nome, CPF e função dos profissionais inscritos.

Também terá de comunicar a placa dos carros e indicar quantas credenciais de carros necessita. Todas estas informações devem ser preenchidas, sob pena de o pré-cadastro ser desconsiderado.

As pré-inscrições aprovadas receberão um e-mail de confirmação. As credenciais serão entregues na sede da Secretaria da Agricultura (avenida Getúlio Vargas, 1.384, sala 53 - bairro Menino Deus, Porto Alegre) entre os dias 31 de agosto a 2 de setembro, das 9h às 11h30 e das 14h às 17h.

A retirada deverá ser feita pelo responsável do cadastro, com a apresentação de documento oficial com foto. Durante a Expointer, as credenciais continuarão disponíveis na sede da secretaria, na mesma sala e horários.

Teste Covid-19

No primeiro dia de acesso ao parque, os profissionais que irão cobrir todos os dias do evento serão obrigados a apresentar resultado negativo ou não detectável de exame RT-PCR para coronavírus, preferencialmente, ou TR-Ag coletado até 72 horas antes da chegada ao parque. Os profissionais que cobrirão eventos específicos em um único dia, ou em dias alternados, não precisam apresentar o exame.

Atividades vetadas

Para atender aos protocolos de saúde, durante a Expointer, estarão proibidos eventos como happy hour, coquetéis, oferta de produtos de degustação, excursão de escolas e de produtores rurais, parque de diversões, qualquer tipo de show, atividades promocionais ou que possam gerar aglomeração, música alta que prejudique a comunicação entre as pessoas, danças e bailes.

Limite por metro quadrado

Os veículos de comunicação que tenham casa no parque Assis Brasil vão obedecer à regra geral elaborada pela Secretaria da Saúde. O critério estabelece o número máximo de pessoas por metro quadrado de construção.

Todos os expositores e responsáveis por casas assinarão um termo se responsabilizando a respeitar o número limite de circulação de pessoas dentro de cada espaço. Conforme Regulamento Geral da feira, as empresas e entidades expositoras deverão retirar na administração do parque as credenciais de ingresso permanente, de acordo com o tamanho da área utilizada.

• Clique aqui e faça download do formulário de inscrição.