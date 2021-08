Festival de música da Nacional do Alto Solimões abre inscrições

Começam, nesta segunda-feira (9), as inscrições para o Festival de Música da Nacional do Solimões. Depois de cinco anos, o concurso, aberto para compositores da Tríplice Fronteira de Brasil, Peru e Colômbia, volta a ser realizado e faz parte das celebrações dos 15 anos da Rádio Nacional Alto Solimões.

As inscrições podem ser feitas via internet, correio ou com entrega do material na sede da Rádio Nacional Alto Solimões (Rua Rui Barbosa s/nº, Tabatinga/AM – CEP: 69.640-000) até o dia 24 de setembro. Podem se inscrever músicos e compositores residentes na região do Alto Solimões (no Amazonas) e da tríplice fronteira. Assim como nas outras edições, realizadas entre 2013 e 2016, serão aceitas músicas em português, espanhol e em idiomas indígenas.

As composições serão, de acordo com o regulamento do concurso, submetidas a julgamento de comissão formada por sete pessoas de notório saber musical. Ao todo, 12 músicas serão classificadas para a fase final do concurso. Todas as canções serão veiculadas na programação da Rádio Nacional do Alto Solimões e irão à votação popular, pela internet, entre 11 de outubro a 11 de dezembro.

Premiações do Festival de Música da Nacional do Alto Solimões

No dia 11 de dezembro, está prevista a realização de um show em Tabatinga (AM) para a divulgação dos vencedores em sete categorias: Melhor Música em Português, Melhor Música em Idioma Indígena, Melhor Música em Idioma Espanhol, Melhor Intérprete, Melhor Letra, Música mais votada pela internet e Torcida Mais Animada. A realização do show e suas condições (por exemplo, se haverá público) dependerá da situação da pandemia em dezembro de 2021 na cidade.

Para a coordenadora da Rádio Nacional do Alto Solimões, Miss Lene Ferreira, o concurso é uma oportunidade para músicos da região divulgarem seus trabalhos. “O festival é importante nessa região porque revela talentos, divulgando e destacando o protagonismo dos artistas locais e criando espaço de oportunidades para grupos artísticos antes desconhecidos no Alto Solimões”, relata.

Miss Lene também destaca que o festival tem grande participação de composições de grupos indígenas. “Em todas as edições, o maior número de músicas inscritas são as indígenas. A qualidade e a cultura específica e única de cada comunidade gera um material musical inédito e encantador. Com isso, o Festival da Rádio Nacional torna-se uma vitrine da cultura e potencial musical do Alto Solimões”, completa.

O regulamento completo do Festival de Música da Rádio Nacional do Alto Solimões pode ser acessado neste link e dúvidas podem ser tiradas nos telefones (97) 3412-2516/2628 ou pelo WhatsApp (97) 99189-4452.