Consulta Popular 2021 terá aporte de R$ 30 milhões

O Governo do Estado confirmou a destinação de R$ 30 milhões para a Consulta Popular deste ano. A quantia será investida em projetos de desenvolvimento regional eleitos pela população em votação totalmente digital. Em 2020, foram destinados R$ 20 milhões.

A definição da verba ocorreu em reunião realizada no Palácio Piratini com representantes dos Conselhos Regionais de Desenvolvimento (COREDES) e a equipe da Secretaria Estadual de Planejamento, Governança e Gestão (SPGG).

No encontro, também ficou acordada a parceria para atualização dos Planos Estratégicos de Desenvolvimento Regional dos 28 COREDES, documentos que pautam grande parte dos projetos votados na Consulta Popular.

O próximo passo será a definição da data de votação. A expectativa é que o pleito ocorra entre outubro e novembro. — Desde o início da gestão, temos a mesma postura. Garantimos uma verba realista. Isso traz credibilidade à Consulta Popular. As pessoas que votam percebem que os projetos eleitos são executados na prática — afirmou o titular da SPGG, Claudio Gastal.

