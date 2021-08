Micro e pequenas empresas concentram quase 70% das vagas de emprego com carteira criadas no primeiro semestre no RS

Os pequenos negócios são responsáveis pela maior parte da criação de empregos com carteira assinada no Rio Grande do Sul no primeiro semestre do ano. De janeiro a junho, micro e pequenas empresas concentram 67,52% do total de vagas geradas no Estado, segundo pesquisa do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae).

O levantamento aponta que 62.889 das 93.139 vagas de emprego criadas no primeiro semestre estão vinculadas ao pequenos negócios. A pesquisa leva em conta dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged). O Sebrae usa essas informações e define o porte das empresas de acordo com o número de funcionários.

O diretor-superintendente do Sebrae-RS, André Vanoni de Godoy, afirma que o protagonismo das micro e pequenas empresas na geração de emprego não surpreende. Godoy destaca que esse negócios costumam responder por 55% do total de vagas de emprego formal no país.

