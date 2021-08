Porto da capital completa 100 anos voltado para o futuro

Ao longo de agosto, serão realizadas atividades alusivas ao centenário do porto de Porto Alegre, comemorado neste mês. Desde a chegada dos primeiros imigrantes açorianos, a cidade contava com uma modesta estrutura de acostagem de embarcações, mas foi depois da abertura da barra do Rio Grande que o sonho de edificar um porto comercial às margens do Guaíba começou a se tornar realidade.

As obras tiveram início no ano de 1910, durante o governo de Carlos Barbosa, e entregues em 1º de agosto de 1921 ao então governador Borges de Medeiros. Na ocasião, o porto contava com o prédio administrativo, armazéns de estrutura metálica e o tradicional pórtico de entrada. O crescimento seguiu ao longo dos anos com as inaugurações do Cais Navegantes, em 1949, e do Cais Marcílio Dias, em 1956. A conclusão do porto como se conhece hoje ocorreu em 1962.

Fertilizantes, cevada, trigo e sal são as principais cargas movimentadas - Foto: Pablo Bech / Divulgação

O porto da capital acompanhou o crescimento da cidade, sendo importante também para o desenvolvimento do Estado. A partir de 2005, as operações foram concentradas no Cais Navegantes, decisão que permitiu a ampliação das atividades e a aquisição de equipamentos.

Atualmente se destaca pela diversidade operacional, com movimentação média de 1 milhão de toneladas por ano. São cargas de fertilizantes, cevada, trigo e sal entre outras. Com a extinção da Superintendência de Portos e Hidrovias (SPH), passou a ser administrado pela Superintendência dos Portos do Rio Grande do Sul (Portos RS). A inauguração do Cais Embarcadero, área de lazer e gastronomia, no primeiro semestre deste ano, marca um novo momento da história.