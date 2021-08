Polícia Civil do Rio e PF apreendem 2,7 toneladas de maconha

Agentes da Delegacia de Combate às Drogas (DCOD) da Polícia Civil do Rio de Janeiro e policiais federais apreenderam 2,7 toneladas de maconha, que teriam como destino comunidades da capital fluminense. Os entorpecentes estavam escondidos em 45 caixas de papelão no interior de um caminhão, abordado no estado de São Paulo ontem (7).

De acordo com nota divulgada hoje (8) pela Secretaria de Estado de Polícia Civil, os policiais “obtiveram informações sobre o transporte da droga e os dados foram repassados à Polícia Rodoviária Militar de São Paulo, que efetuou a abordagem no município de Andradina, na divisa com o estado do Mato Grosso do Sul”.

Dois indivíduos que estavam no caminhão foram encaminhados para a Delegacia de Polícia Federal de Araçatuba, onde foram autuados por tráfico de drogas.