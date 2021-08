Jardim Botânico do Rio tem chorinho em homenagem ao dia dos pais

A segunda edição do projeto musical Música no Jardim, promovido pelo Jardim Botânico do Rio de Janeiro (JBRJ), vai homenagear os pais, neste domingo (8). Às 10h começa a apresentação do grupo de chorinho Pixin Bodega.

O conjunto, cujo nome é uma homenagem ao mestre Pixinguinha e ao saxofonista Zé Bodega, irmão do maestro Severino Araújo, se apresenta há mais de dez anos na Praça do Choro, na Rua General Glicério, em Laranjeiras, e faz parte também da grade musical da Feira do Lavradio, na Lapa, centro da cidade.

Em atividade desde 2009, o grupo Pixin Bodega toca músicas de compositores clássicos do choro, como Pixinguinha e Jacob do Bandolim.

A apresentação é gratuita e ocorrerá ao ar livre, no espaço localizado junto ao busto de D. João VI, fundador do Jardim Botânico do Rio.

A presidente do JBRJ, Ana Lúcia Santoro, reforçou que apresentação musical terá toda segurança, atendendo às medidas sanitárias impostas pela pandemia do novo coronavírus. “Os pais vão poder aproveitar o seu dia, ao lado de suas famílias, em um domingo que vai ser muito prazeroso, com música, cultura e meio ambiente”, afirmou Ana Lúcia.

O show vai até as 13h e não inclui o valor de entrada no JBRJ, que varia de R$ 15 para visitantes residentes na área metropolitana do Rio de Janeiro, até R$ 60, para visitantes estrangeiros.