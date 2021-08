PF apreende no Rio 400 kg de cocaína em navio que iria para Europa

A Polícia Federal (PF) realizou a apreensão de uma grande carga de cocaína, em uma operação realizada no Porto de Itaguaí, região metropolitana do Rio. A operação foi realizada na quinta-feira (5), mas só foi divulgada na noite de sexta-feira (6). Segundo dados preliminares, foram apreendidos cerca de 400 kg da droga.

“A fiscalização foi desencadeada após a Delegacia de Repressão a Drogas da PF no Rio (DRE/PF/RJ) ter sido alertada sobre uma movimentação suspeita de pequena embarcação navegando próxima aos navios atracados no porto, ocorrida na noite anterior à apreensão”, informou a PF em nota.

Segundo a corporação, a droga foi localizada por mergulhadores do Núcleo de Polícia Marítima da PF, durante a vistoria do casco de um navio que tinha como destino final Portugal. O material apreendido foi encaminhado à Superintendência Regional da PF no Rio para ser submetida à perícia técnica e pesagem.