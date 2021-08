SP: polícia resgata 46 pessoas mantidas por clínica em cárcere privado

A Polícia Civil resgatou 46 internos que eram mantidos em cárcere privado em um centro de tratamento e assistência ao dependente químico, localizado no município de Pindamonhangaba, interior de São Paulo. A operação policial, realizada na última quarta-feira (4), resultou na prisão em flagrante de dois homens, de 33 e 44 anos. Uma terceira pessoa, de 36 anos, é investigada.



Na clínica, os policiais constataram que os internos eram mantidos trancados dentro do quarto, sem alimentação adequada, e tinham as ligações para familiares vigiadas para que não falassem sobre a situação à qual estavam sendo submetidos. Também foram encontrados medicamentos que exigiam receitas médicas e estavam alocados de maneira errada.



Segundo informações da Secretaria de Segurança Pública de São Paulo (SSP), a Polícia Civil já investigava o local por requisição do Ministério Público estadual (MP). As atividades da clínica foram suspensas para apreciação do Ministério Público.



A requisição do MP trazia a informação de que, naquele local, as pessoas estariam cometendo crimes e descumprindo um termo de ajuste de conduta (TAC) firmado com o órgão. Diante disso, cumpriu-se mandado de busca e apreensão.



A ocorrência foi registrada no 1º Distrito Policial de Pindamonhangaba, onde o delegado ratificou a prisão em flagrante dos dois homens, tipificando a conduta como sequestro e cárcere privado e constrangimento ilegal. As investigações prosseguem por meio de inquérito policial instaurado pela delegacia sede.



Participaram da operação agentes da Delegacia Sede de Pindamonhangaba, da Seccional e Delegacia Especializada de Investigações Criminais (Deic) de Taubaté e do Instituto de Criminalística. Além disso, integraram as atividades representantes do MP e da prefeitura, incluindo a Guarda Civil Municipal, a Vigilância Sanitária e equipes do Centro de Atenção Psicossocial Álcool e Drogas e da Assistência Social.