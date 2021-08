Fepam emite licença de instalação para linha de transmissão no Sul do Estado

A Fundação Estadual de Proteção Ambiental (Fepam) entrega, nesta quinta-feira (5/8), às 13h, a Licença de Instalação Eia/Rima para que a empresa Neoenergia possa iniciar a construção do trecho de linha de transmissão Povo Novo-Guaíba 3 (C3), entre os municípios de Rio Grande e Eldorado do Sul. O empreendimento vai contribuir para o escoamento da geração eólica e reforçar o sistema elétrico na região Sul gaúcha.



A entrega, de forma virtual, contará com a participação do secretário do Meio Ambiente e Infraestrutura, Luiz Henrique Viana, da presidente da Fepam, Marjorie Kauffmann, e do diretor do Departamento de Energia da Secretaria do Meio Ambiente e Infraestrutura (Sema), Eberson Silveira, além da diretoria da empresa. Convidados e imprensa poderão acompanhar o evento por este link.



O documento emitido pela Fepam autoriza a instalação da Linha de Transmissão Povo Novo - Guaíba-3, Terceiro Circuito (C3), com extensão de 235,5 quilômetros e faixa de servidão de 60 metros, bem como as intervenções para os canteiros de obras e conexões.



A linha faz parte do projeto Lagoa dos Patos, adquirido pela companhia no lote 14 do leilão 004/2018, realizado pela Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel). Monitorado pelo Departamento de Energia da Sema, o empreendimento abrangerá 11 municípios: Camaquã, Capão do Leão, Cerro Grande do Sul, Cristal, Eldorado do Sul, Mariana Pimentel, Pelotas, Rio Grande, Sertão Santana, São Lourenço do Sul e Turuçu.



A linha de transmissão irá operar em 525 kV de tensão e a previsão da companhia é de que sejam gerados aproximadamente 1,5 mil empregos durante a construção do empreendimento.



Aviso de pauta

O quê: evento on-line para a entrega da Licença de Instalação para a Neoenergia

Quando: quinta-feira (5/8), às 13h

Onde:transmissão pela plataforma Webex (número da reunião: 179 345 0561; senha: meioambiente)

Texto: Ascom Sema

Edição: Secom