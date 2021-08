Entrevista coletiva virtual do novo presidente da Emater será nesta quinta, dia 5, às 11h

O novo presidente da Emater/RS e superintendente-geral da Ascar, Edmilson Pedro Pelizari, tomou posse na tarde da quarta-feira (4/8). A solenidade ocorreu durante sessão extraordinária conjunta com os titulares e representantes dos órgãos e entidades que integram o Conselho Técnico Administrativo (CTA) da Emater/RS e o Conselho Administrativo (Conad) da Ascar.

A Emater/RS-Ascar realizará uma live de apresentação do novo presidente nesta quinta-feira (5/8), às 11h. O evento será transmitido de forma nocanal do Youtube do programa Rio Grande Rurale no Facebook da instituição.

Na sessão extraordinária houve a deliberação e a apreciação de Pelizari, que teve seu nome homologado por unanimidade para o cargo, em substituição a Geraldo Sandri, que presidiu a Emater/RS-Ascar pelo período de dois anos e meio. Participaram da cerimônia a secretária da Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural, Silvana Covatti, e do secretário adjunto da pasta, Luiz Fernando Rodriguez Júnior.

Pelizari agradeceu ao ex-presidente, aos diretores técnico e administrativo, às gerências e a todos os colaboradores pelos três meses que esteve na condição de assessor especial da presidência.

Pelizari reforçou ainda a vinculação com a Secretaria da Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural (Seapdr). “Estarei no dia a dia conversando com toda a equipe para manter esse trabalho que tem sido feito com bons resultados. Não vamos inventar a roda, precisamos fazer a roda girar”, afirmou.

Na ocasião, também foi apreciada e homologada a indicação de Lino Hamann para o cargo de diretor administrativo da Emater/RS e superintendente administrativo da Ascar. A sessão foi realizada de forma virtual em razão da pandemia de Covid-19, que impõe o distanciamento social para a preservação da saúde pública.

Perfil

Pelizari, 56 anos, é formado em Administração e em Direito pela Universidade Regional Integrada (URI) do Alto Uruguai e das Missões.

Atuou durante 10 anos na iniciativa privada, como gerente de Unidade da Cooperativa Tritícola Palmeirense Ltda (Coopalma) e como diretor comercial da Cooperativa de Energia e Desenvolvimento Rural do Médio e Alto Uruguai (Creluz).

Tem 28 anos de experiência na área pública, como servidor do município de Pinhal, no cargo de tesoureiro, secretário municipal de Saúde e assistência social e secretário municipal de Administração. Além disso, foi vice-prefeito por um mandato e prefeito por dois mandatos no município de Pinhal.

Nesse período, respondeu de forma temporária e cumulativa pelas secretarias municipais de Finanças, da Agricultura e da Educação, Cultura, Desporto e Turismo, além da Secretaria do Planejamento, Indústria e Comércio.

Pelizari foi presidente por dois mandatos do Consórcio Intermunicipal do Médio Alto Uruguai (Cimau), atendendo 27 municípios; presidente por um mandato do Consórcio Intermunicipal de Gestão de Resíduos Sólidos (Cigres), atendendo 31 municípios; e presidente da Associação dos Municípios da Zona da Produção (Amzop), atendendo 43 municípios. No período 2020/2021 foi presidente do Conselho Fiscal da Federação das Associações de Municípios do RS (Famurs).