Zoológico e Jardim Botânico promovem dia de ingresso solidário na quinta-feira (29)

O Jardim Botânico de Porto Alegre e o Zoológico de Sapucaia do Sul farão um dia de ingresso solidário na quinta-feira (29/7). Os visitantes que forem até os parques terão a entrada liberada a partir da doação de alimentos não perecíveis em qualquer quantidade, cestas básicas, roupas, calçados, cobertores ou itens de limpeza e de higiene pessoal.

A ação acontece em comemoração ao aniversário de 22 anos da Secretaria Estadual do Meio Ambiente e Infraestrutura (Sema), que faz a gestão dos parques.



Devido a medidas de prevenção à Covid-19, no Jardim Botânico a entrada está limitada a 250 pessoas simultaneamente e no Zoo, a 500 carros por dia. A visitação ocorre das 9h às 17h e é obrigatório o uso de máscara.



A iniciativa é uma parceria da Sema com a Campanha do Agasalho do governo do Estado.

SERVIÇO

O quê:ingresso solidário no Jardim Botânico e no Zoológico

Quando:quinta-feira (29/7), das 9h às 17h

Itens para doação:alimentos não perecíveis em qualquer quantidade, cestas básicas, roupas, calçados, cobertores, ou itens de limpeza e de higiene pessoal

Endereços:

• Jardim Botânico – rua Dr. Salvador França, 1.427, em Porto Alegre

• Zoológico – BR-116, km 252, em Sapucaia do Sul

Prevenção:devido à pandemia de Covid-19, no Jardim Botânico a entrada está limitada a 250 pessoas simultaneamente e no Zoo, a 500 carros por dia. O uso de máscara é obrigatório.