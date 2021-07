Próxima onda de frio na região está chegando

Em entrevista a Rádio Província nessa manhã o Instituto de Meteorologia (INMET), com sede em Brasília, afirmou que pode ser esperada a próxima onda de frio na região Noroeste do Rio Grande do Sul com temperaturas entre 1 e 3 graus negativos. Segundo a meteorologista que foi entrevistada a tendência é de frio, com intensidade, que pode chegar levar a sensação térmica para até 5 ou 6 graus negativos, mas não chegará a ser a temperatura mais baixa das últimas seis décadas, como alguns meteorologistas estão afirmando.

A meteorologista chamou a atenção dos agricultores para ocorrência de bastante geada, principalmente na quinta e na sexta-feira pela manhã. Ela também disse que a diferença desta onda de frio é que teremos um frio mais persistente, com pouca amplitude térmica e que deverá persistir por pelo menos quatro dias.

