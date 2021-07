Começa a entrega de sementes do Programa Troca-Troca

As empresas cadastradas no Programa Troca-Troca de Sementes, da Secretaria da Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural (Seapdr), estão formalmente autorizadas a iniciarem a entrega das sementes a partir desta segunda-feira (26/7). Neste primeiro momento, são autorizadas as entregas para o grupo prioritário de prefeituras, sindicatos e associações localizados nos municípios dos Conselhos Regionais de Desenvolvimento (Coredes) Missões, Fronteira Noroeste, Noroeste Colonial, Celeiro, Alto Jacuí, Rio da Várzea e Médio Alto Uruguai.

Segundo o coordenador do programa, Jonas Wesz, os agricultores dessas regiões fazem a semeadura do milho tradicionalmente no início do calendário de semeadura previsto no zoneamento agrícola para o Rio Grande do Sul. “Assim, os produtores dessas regiões já terão disponíveis as sementes para que possam fazer o cultivo, tão logo as condições climáticas sejam favoráveis”, explica.

Nesse grupo, 168 entidades (prefeituras, sindicatos, associações e cooperativas) em 125 municípios receberão 46 mil sacas de sementes que atenderão a mais de 16 mil agricultores familiares.

A partir da próxima semana, a entrega de sementes se amplia para as demais regiões. A ideia é que, em três ou quatro semanas, ocorra a quase totalidade das entregas no Estado.

“A semeadura na época correta é fator determinante para o bom desenvolvimento do cultivo do milho, e os agricultores atendidos com o Programa Troca-Troca terão esta condição para escolher o melhor momento de semeadura dentro do seu planejamento produtivo”, explica Wesz.

A secretária da Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural, Silvana Covatti, espera que o programa ajude os agricultores a fazerem uma boa safra, depois das perdas sofridas com a estiagem em 2020. “Que este seja um ano de recuperação e de melhoria de renda das famílias que já estão impactadas com custos de produção elevados”, aposta.

O programa entregará nesta safra um total de 122.478 sacas de sementes, sendo 58.307 sacas de milho híbrido convencional, 59.848 sacas de milho híbrido transgênico e 4.323 sacas de sorgo. Serão beneficiados 43,6 mil agricultores em 491 entidades de 391 municípios.

O investimento do governo do Rio Grande do Sul neste ano é de aproximadamente R$ 6,8 milhões, referente ao subsídio direto que o Estado dá aos agricultores no valor das sementes do programa.