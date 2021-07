RS atinge o pico do frio nesta terça, com alerta para calorão de 35ºC nos próximos dias

Mais um dia que o Rio Grande do Sul registra temperatura negativa no amanhecer. Nesta terça-feira (20), vários municípios registraram mínimas abaixo dos 0°C, especialmente no interior do Rio Grande do Sul.

Vacaria, nos Campos de Cima da Serra, registrou –3,7°C nesta manhã. Quaraí, na Fronteira Oeste, teve mínima de –2,7°C. Outro destaque vai para Serafina Correa que marcou -2,3°C. Os registros são de medições feitas pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

No decorrer desta terça, o sol marcará presença. Mas, apesar disso, será incapaz de elevar as temperaturas, mantendo a sensação térmica ainda baixa. Além disso, e o tempo continuará muito seco no Rio Grande do Sul.

Segundo Fabiene Casamento, meteorologista da Somar Meteorologia, a atuação de uma massa de ar de origem polar, fria e seca, é a responsável por manter o Rio Grande do Sul gelado, mas com tempo firme. Porém, esse cenário deve mudar ao longo da semana. A meteorologista prevê que as temperaturas seguem baixas porém perdendo força, pois a massa de ar polar será deslocada em direção ao oceano. No final de semana volta a esquentar no estado, no sábado a capital gaúcha pode registrar 35ºC. Com a chegada de ventos quentes vindos do centro do país é que as temperaturas ficarão elevadas deixando também o tempo firme.

