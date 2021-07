Patrulha Maria da Penha do 14º BPM arrecada doaçõe

A Patrulha Maria da Penha do 14ºBPM/São Luiz Gonzaga arrecadou doações na comunidade que foram direcionadas a vítima atendida pela Patrulha em situação de vulnerabilidade social.

Foram entregues roupas para bebê recém-nascido, calçados, brinquedos, fraldas, mantas e cobertores.

As doações irão ajudar a família principalmente nos dias frios de inverno. Agradecemos a todos que contribuíram com as doações.

