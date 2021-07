Redentora realiza no sábado vacinação para maiores de 18 anos

A Administração Municipal, através da Secretaria Municipal de Saúde e Setor de Imunização, realiza o Dia D da vacinação contra a Covid-19 no próximo sábado, dia 17 de julho.

Será realizada a vacinação durante todo o dia na Unidade Básica de saúde, das 8h30min às 16h30min, sem fechar ao meio-dia. Serão vacinados usuários a partir de 18 anos completos, enquanto houver doses disponíveis.

Leve consigo CPF, cartão SUS e Carteira de Vacinação.

Não deixe de se vacinar.

Vacinas salvam vidas.

Notícias no WhatsApp:

Receba as notícias do Site Clic Portela no seu telefone celular! Clique aqui e faça parte do nosso grupo de WhatsApp.