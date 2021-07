Tenente Portela registra nova queda no número de casos ativos de Covid-19

Na passagem da terça-feira para a quarta-feira desta semana, diminuiu de 19 para 17, a quantidade de casos ativos do novo coronavírus em Tenente Portela. Sete pessoas esperam o resultado dos exames laboratoriais, atualmente.

Desde o início da pandemia, 1.723 portelenses se contaminaram com o vírus, dos quais, 1.675 estão curados e 31 morreram em função de complicações ocasionadas pela doença.

Nas últimas 24 horas também reduziu o número de domiciliados em Tenente Portela internados no Hospital Santo Antônio (HSA) devido à Covid-19. Na terça-feira (13/7), eram cinco hospitalizados. Na quarta-feira (14/7), são quatro pacientes, sendo que, três têm a infecção diagnosticada. Dois ocupam leitos na Unidade de Tratamento Intensivo (UTI).

A Secretaria Municipal da Saúde e Saneamento (SMSS) revela que já foram realizados 7.224 procedimentos para verificação do novo coronavírus. Do montante de pessoas testadas, 5.581 tiveram resultado negativo para a doença.

