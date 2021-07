Presidente do Legislativo de Coronel Bicaco testa positivo para Covid-19

O vereador Itamar Sartori (PP), que preside o Poder Legislativo de Coronel Bicaco em 2021, testou positivo para o novo coronavírus.

Em contato via rede social com a reportagem do site Clic Portela, ele informou que permanece em sua residência. O político também afirmou que não apresenta sintomas mais graves da doença, apenas uma irritação na garganta.

A Câmara de Vereadores de Coronel Bicaco encerrou o calendário de sessões ordinárias do primeiro semestre do ano na segunda-feira (12/7). O recesso parlamentar seguirá até o dia 2 de agosto. Neste período, poderão ser convocadas sessões extraordinárias.

