Redentora altera intervalo entre a primeira e a segunda dose da vacina contra a Covid-19

A Administração Municipal de Redentora, através da Secretaria Municipal de Saúde e Setor de Imunização, comunica à população que, por meio do Ministério da Saúde e da Resolução 190/21 da Comissão Intergestores Biparatite da Secretaria de Saúde do Estado (CIB/RS), foi alterado o intervalo entre a primeira e segunda doses das vacinas AstraZeneca/Fiocruz e Pfizer/Comirnaty de 12 para 10 semanas de intervalo.

A Administração Municipal solicita à população redentorense que fique atenta às redes sociais do município e à imprensa local, que serão divulgadas as próximas datas de realização das vacinas contra a Covid 19, levando em consideração essa nova determinação e conforme a data em que foi realizada a primeira dose.

Mulheres lactantes que estejam alimentando bebês de até 12 meses (11 meses e 29 dias) estão incluídas como grupo prioritário para vacinação contra a Covid19, e deverão procurar a Sala de Vacinas para realizar a imunização ou entrar em contato com a Secretaria Municipal de Saúde para esclarecimentos.

Notícias no WhatsApp:

Receba as notícias do Site Clic Portela no seu telefone celular! Clique aqui e faça parte do nosso grupo de WhatsApp.