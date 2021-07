Três Passos contabiliza a 66ª morte ocasionada pelo novo coronavírus

Foi confirmado no final da noite da segunda-feira (12/7), o 66º óbito provocado pelo novo coronavírus em Três Passos. A vítima é uma mulher de 51 anos de idade.

A paciente estava ocupando leito na Ala Covid do Hospital de Caridade de Três Passos (HCTP). Ela possuía comorbidades.

De acordo com o boletim epidemiológico da terça-feira (13/7), a capital da Região Celeiro tem 50 casos ativos e sete moradores hospitalizados em decorrência da Covid-19. Desde o início da pandemia, são 2.882 diagnósticos positivos e 2.766 pessoas curadas.

No momento, 48 três-passenses esperam o resultado dos exames laboratoriais.

