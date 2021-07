Tiradentes do Sul vacina população a partir dos 24 anos de idade

O município de Tiradentes do Sul está bastante adiantado em termos de vacinação contra a Covid-19. Nesta terça-feira (13), a Secretaria Municipal de Saúde anunciou que está iniciando a vacinação para a população a partir dos 24 anos de idade.

Até o momento, o município já aplicou 4.764 doses do imunizante contra o coronavírus, sendo que 3.313 pessoas receberam a primeira dose e 1.451 pessoas receberam a segunda dose ou dose única.

Tiradentes do Sul está com três casos ativos da doença neste momento. Nenhum deles está hospitalizado e sete pessoas são considerados casos suspeitos, pois ainda aguardam resultado laboratorial e conta com seis óbitos obtidos durante a pandemia.

