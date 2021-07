SC espera receber 1 milhão de doses para completar calendário de vacinação

Santa Catarina espera receber até o final de julho 1 milhão de doses de vacinas contra a Covid-19. A informação foi trazida pelo secretário de Estado da Saúde, André Motta Ribeiro, em entrevista ao programa Bom Dia Santa Catarina na manhã desta terça-feira, 13.

A expectativa é que com a chegada dos imunizantes seja possível cumprir o calendário que prevê a vacinação com primeira dose dos maiores de 18 anos até o fim de agosto.

A aceleração no calendário de imunização por faixas etárias foi anunciada no começo do mês. Na avaliação de André Motta Ribeiro, 5 milhões de catarinense devem ser imunizados.

- Se nós considerarmos que a nossa população elegível [para vacinação] neste momento é em torno de 5,6 milhões de pessoas, o calendário proposto por nós é de vacinar todos os adultos acima de 18 anos com primeira dose pelo menos será cumprido dentro do mês de agosto - afirmou o secretário.

Segundo o balanço de vacinação divulgado pelo próprio Estado na segunda-feira, 13, mais de 3 milhões já receberam a primeira dose em SC. O total de pessoas que já completou o esquema vacinal com duas doses ou com a dose única da Janssen é de 1.009.168, o que corresponde a 13% da população total.

Ribeiro comentou também a vacinação de adolescentes. O tema ainda precisa ser aprovado pelo Ministério da Saúde. Uma reunião no dia 28 de julho deve definir como será feita a aplicação de doses.

