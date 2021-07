Redentora firma parceria com UFSM para projeto em Saúde

O município de Redentora firmou parceria com a Universidade Federal de Santa Maria (UFSM) campus de Palmeira das Missões, para o desenvolvimento do projeto “Redes de atenção em Saúde, Gestão e Práticas de Humanização: olhares e intervenções interprofissionais”.

As Enfermeiras e Professoras da UFSM/Palmeira das Missões, Darielli Resta Fontana e Isabel Cristina dos Santos Colomé estiveram em Redentora, hoje, dia 13 de julho, conversando com o Secretário Municipal de Saúde, Rogério de Castro Gigoski, com a Enfermeira Ranielli Giacobo Bottega e com o Presidente do Conselho Municipal de Saúde, Álvaro Pinheiro Corrêa.

Darielli e Isabel apresentaram a proposta e deram início à coleta de dados do projeto, que é desenvolvido em parceria com os 25 municípios que compõem a 15ª Coordenadoria Regional de Saúde (CRS).

