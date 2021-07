Tenente Portela reduz o número de casos ativos e hospitalizações por Covid-19

No momento, são 19 casos ativos e cinco hospitalizados em função do novo coronavírus (Foto: Diones Roberto Becker)

Em um dia, diminuiu a quantidade de casos ativos e de moradores de Tenente Portela internados no Hospital Santo Antônio (HSA) por causa do novo coronavírus. Os dados epidemiológicos foram atualizados na manhã da terça-feira (13/7).

No momento, o município contabiliza 19 pessoas contaminadas. Na segunda-feira (12/7), eram 21 infectados. Outros 18 indivíduos aguardam o resultado dos exames laboratoriais.

Em 24 horas, caiu de oito para cinco, o número de portelenses ocupando leitos no HSA em razão da doença. São quatro casos positivos, sendo que, dois pacientes permanecem na Unidade de Tratamento Intensivo (UTI).

Desde o começo da pandemia, 1.723 moradores contraíram o vírus e 1.673 já se recuperaram. Além disso, 31 portelenses tiveram o óbito atribuído à Covid-19.

