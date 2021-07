Governo do RS decide incluir adolescentes com comorbidades na vacinação contra a covid-19

Jovens com comorbidades e idades entre 12 e 18 anos incompletos entrarão nos grupos prioritários da vacinação contra a covid-19 no Rio Grande do Sul a partir da próxima remessa da vacina da Pfizer, a única autorizada pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) a ser aplicada em quem está nesta faixa etária no país.

A decisão foi tomada em reunião na tarde de ontem, segunda-feira (12), envolvendo a Secretaria Estadual da Saúde (SES) e o Conselho das Secretarias Municipais de Saúde do Rio Grande do Sul (Cosems/RS).

