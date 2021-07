RS chega a 20% da população imunizada contra a covid-19

O Rio Grande do Sul chegou, nesta terça-feira (13), à marca de 20% da população com o esquema vacinal contra a covid-19 completo. O percentual foi atingido a menos de uma semana de o Estado completar seis meses do início da campanha de vacinação, que ocorreu em 18 de janeiro.

Esse índice significa que 2.275.447 residentes no Estado tomaram as duas doses das vacinas da CoronaVac, Pfizer ou AstraZeneca, ou ainda o imunizante da Janssen, que é de dose única. Já o percentual daqueles com pelo menos uma dose aplicada chega a 49,2%, somando 5.597.601 de moradores do RS, conforme o painel de vacinação da Secretaria Estadual da Saúde (SES), atualizado às 6h20min desta terça.

Em todo o RS, na primeira dose, a vacina Oxford AstraZeneca foi a mais aplicada, com 54,2%. Para a segunda dose, o imunizante mais administrado foi do Instituto Butantan, a CoronaVac, com 75,2%.

Estudos indicam que, para se atingir a imunidade de rebanho, ou coletiva, é preciso ter 70% da comunidade com anticorpos contra o coronavírus.

