Pedetista garante que não foram aplicadas doses vencidas em Coronel Bicaco

O vereador Elson Bueno Martins (PDT) afirmou, no grande expediente da sessão ordinária do dia 5 de julho, que não ocorreu a aplicação de vacinas vencidas contra a Covid-19 em Coronel Bicaco. Segundo ele, cada lote de imunizantes que chega ao município é verificado a sua data de validade. — Nossa população pode ficar tranquila — disse o edil.

Em sua manifestação, o pedetista sugeriu ainda que a Secretaria Municipal da Saúde adote um sistema de imunização para as comunidades do interior, evitando assim, a aglomeração de pessoas nas imediações da sala de vacina que fica atrás da Unidade Básica de Saúde (UBS).

— Os agentes comunitários têm o mapeamento dos moradores da área rural e isso ajudaria na separação do número necessário de doses. Essas pessoas não precisariam se deslocar até a cidade. Deixo essa sugestão para a próxima vacinação — complementou o vereador.

