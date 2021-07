Progressista sugere que Coronel Bicaco se inscreva em programa de pavimentações

Luiz Flávio Rangel destacou que o programa é uma oportunidade de melhorar as pavimentações no município (Foto: Diones Roberto Becker)

Em sua manifestação no grande expediente da sessão ordinária do dia 5 de julho, o vereador Luiz Flávio Rangel (PP) sugeriu que a Prefeitura de Coronel Bicaco se inscreva no programa de pavimentações ofertado pelo Governo Federal.

Segundo o edil, as inscrições prosseguem até a quarta-feira (21/7). Ele citou de exemplo que os recursos financeiros que viabilizaram melhorias na iluminação pública no centro da cidade e nos bairros foram assegurados por um projeto de autoria do ex-vereador Tito Lívio Najar Porto.

— O município tem que fazer a inscrição. Se seremos contemplados ou não, não sabemos, mas temos a obrigação de se inscrever. Poderemos melhorar as pavimentações em nosso município — reiterou Luiz Flávio Rangel.

