Coronel Bicaco: Vereador clama que população se vacine contra a Covid-19

Ao comentar sobre o ofício enviado por pequenos empresários de Coronel Bicaco que solicitavam a flexibilização das medidas restritivas impostas em virtude da pandemia, o vereador Itamar Sartori (PP), que preside o Poder Legislativo, falou sobre a vacinação contra a Covid-19 no município.

O progressista destacou o avanço da imunização por faixas etárias. — Faltam vacinas com certeza, mas felizmente as doses que vêm dos governos federal e estadual estão sendo aplicadas. Já vi filas de pessoas para se vacinarem. Isso é o correto — afirmou o presidente do Poder Legislativo.

Itamar Sartori revelou que quando foi receber o imunizante ficou sabendo que apenas nove munícipes tinham comparecido à sala de vacina naquele dia. — Não existe apenas nove pessoas com 49 anos de idade em Coronel Bicaco — frisou o edil.

O vereador solicitou que os moradores vão se vacinar na data indicada pela Secretaria Municipal da Saúde. — Muitas pessoas vão quando querem. Eu sou contra manter doses armazenadas. Se tem gente para se vacinar, que sejam vacinadas — finalizou Itamar Sartori.

