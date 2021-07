Redentora está vacinando pessoas a partir de 25 anos contra a Covid-19

A Secretaria Municipal de Saúde de Redentora está imunizando pessoas a partir de 25 anos completos contra a Covid-19, desde a tarde de hoje, segunda-feira, dia 12 de julho. A vacinação ocorre na Unidade Básica de Saúde e uma grande fila formou-se no início da tarde.

Amanhã, terça-feira, dia 13 de julho, a Sala de Vacinas estará fechada o dia todo. O motivo é um curso de capacitação para a equipe.

Na quarta-feira, dia 14 de julho, a vacinação contra a Covid-19 e Influenza estará sendo realizada no turno da manhã, na localidade de Sítio Cassemiro.

Na quinta-feira, dia 15 de julho, a vacinação contra Covid-19 e Influenza será realizada no turno da manhã, na localidade de Vila São João.

