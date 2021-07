Edil bicaquense destaca a importância de recipientes para descarte do lixo

Na semana passada, a Administração Municipal de Coronel Bicaco instalou lixeiras em vários pontos do perímetro urbano. Com isso, os moradores poderão fazer o descarte correto dos resíduos domésticos.

A disponibilidade de recipientes para lixo seco ou orgânico foi cobrada pelo vereador Lucas Santos da Cruz (PDT) na sessão ordinária do dia 5 de julho. Ele salientou que inúmeras vezes viu sacolas plásticas com resíduos depositadas em vias públicas. — Isso fica feio, principalmente para pessoas de outros lugares que passam por aqui — disse o pedetista.

O edil lembrou da proposição apresentada no ano passado e que reivindicava a instalação de lixeiras – tipo contêineres – na área central da cidade e nos bairros. — Sabemos que existem muitos animais de rua que acabam rasgando as sacolas e espalhando o lixo pelas ruas e calçadas — acrescentou Lucas Santos da Cruz.

