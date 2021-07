Evite a poda drástica de árvores

Na publicação o departamento de meio ambiente explica que é proibida a eliminação total de ramificações terciárias, secundárias e primárias de qualquer espécie, que é proibido podar somente um lado da copa o que ocasiona deficiências no desenvolvimento estrutural da árvore, podar a parte superior da copa eliminando a gema apical e também é proibido cortar os galhos na parte superior da copa.

Evite transtornos e multas, siga corretamente as orientações do Departamento de Meio Ambiente da Secretaria Municipal e Desenvolvimento Rural de Tenente Portela.

Para maiores informações, ligue (55) 3551-2552.

