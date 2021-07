Covid-19: Oito moradores de Tenente Portela estão internados no HSA

Do montante de infectados, três permanecem na UTI do Hospital Santo Antônio (Foto: Diones Roberto Becker)

O Hospital Santo Antônio (HSA) tem oito moradores de Tenente Portela ocupando leitos em função do novo coronavírus. São cinco pacientes com diagnóstico positivo e três esperando o retorno dos exames laboratoriais. Do montante de infectados, três permanecem na Unidade de Tratamento Intensivo (UTI).

O município abriu essa semana com 21 casos ativos. Desde o início da pandemia, 1.721 portelenses contraíram o vírus, dos quais, 1.669 estão recuperados. Também são contabilizados 31 óbitos em decorrência da doença.

Balanço da Secretaria Municipal da Saúde e Saneamento (SMSS) aponta que já foram efetuados 7.187 testes para detecção da Covid-19, sendo que, 5.543 pessoas não tiveram a contaminação comprovada. No momento, dez indivíduos aguardam o resultado dos exames laboratoriais.

